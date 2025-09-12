Die Wüste wächst - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Libros. Nueva novela de Gustavo Alzugaray

Die Wüste wächst

Gustavo Calvo
12 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 3 min

Después de todo, de Gustavo Alzugaray. Ginkgo Editora, Montevideo, 2024. 202 págs.

En Así habló Zaratustra, Friedrich Nietzsche utiliza la expresión «Die Wüste wächst» («el desierto crece») para referirse a la pérdida de los valores de la humanidad y su incapacidad para recuperarlos. El resultado: una sociedad vacía de significado y, por tanto, condenada a la decadencia. Alzugaray se vale de esta premisa para desarrollar la idea general de su obra, transpolando algunos de los conceptos del pensador alemán a su relato. La novela dialoga permanentemente con la filosofía, sobre todo a través de la voz del Jéguel, un personaje que se dedica a enseñar a pensar, en un mundo en el que, pareciera, ya no es necesario. La labor filosófica de este Hegel criado a mate y torta frita llegará a su fin junto con el libro, que propone, en el último capítulo, un ensayo sobre los conceptos...

Publicado en: Cultura Edición 2077
Palabras clave:

