Graciela Valdivieso, ex secretaria del también ex legislador de Asamblea Uruguay (AU) Jorge Orrico, se presentó en mayo ante el Bps para iniciar los trámites jubilatorios. La funcionaria se encontró con que durante los 20 años que fungió en la secretaría del diputado no se le realizaron los aportes correspondientes. Eso motivó a que el banco citara a Orrico y a autoridades de AU, ya que el sector político era quien pagaba su salario, en efectivo al inicio de su función y depositándole su remuneración en una cuenta del Brou en los últimos años en la secretaría del diputado. Ahí empezaron los problemas y la búsqueda del responsable de la omisión.

Orrico indicó, primero en el Bps y después en declaraciones públicas, que el responsable de hacer los aportes era Asamblea, pues él como el rest...