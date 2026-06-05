Grupo de amigos de Israel - Semanario Brecha
Edición 2115 Suscriptores
Las organizaciones invitadas a la comisión de antisemitismo en la INDDHH

Grupo de amigos de Israel

Mariana Contreras Francisco Claramunt
5 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

El grupo de trabajo sobre antisemitismo promovido por la Institución Nacional de Derechos Humanos comenzó a funcionar. Las organizaciones sociales invitadas pertenecen exclusivamente al sionismo militante; en tanto, los grupos judíos que discrepan con la asimilación de antisemitismo y antisionismo no fueron invitados. El grupo de unanimidades fue hábilmente tejido por el director de la institución, Marcos Israel.

Marcos Israel, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Magdalena Gutiérrez.

En abril, a instancias de Marcos Israel, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) aprobó la creación de un grupo de trabajo sobre antisemitismo, que ya empezó a sesionar y que extenderá su tarea, en principio, por seis meses. Tal como informó Brecha en su momento, el objetivo del grupo es discutir y reflexionar «respecto al marco normativo nacional y las dificultades que existen en la lucha contra el antisemitismo y el racismo en general», aunque las intenciones del director de la INDDHH, que hasta asumir su cargo era presidente del Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU), no estuvieron del todo ocultas: «modernizar» la legislación uruguaya para incorporar la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que emparenta...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2115 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados

Acento: Sionismo en el cono sur Suscriptores
Brasil bajo presión

¿Lobby estás?

Marcelo Aguilar
Edición 2095
Recibimos y publicamos

Ante la resolución de la Udelar sobre antisemitismo

BDS Uruguay Espacios Libres de Apartheid
Edición 2091 Suscriptores
Con Ohad Kozminsky, del consejo judío de Australia

«La confusión entre judíos e Israel es usada por los antisemitas»

Francisco Claramunt
Edición 2077
Los informes que buscan presentar el creciente rechazo a Israel en Uruguay como un «alza del antisemitismo»

El pastorcito mentiroso

Francisco Claramunt