Grupo de amigos de Israel

En abril, a instancias de Marcos Israel, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) aprobó la creación de un grupo de trabajo sobre antisemitismo, que ya empezó a sesionar y que extenderá su tarea, en principio, por seis meses. Tal como informó Brecha en su momento, el objetivo del grupo es discutir y reflexionar «respecto al marco normativo nacional y las dificultades que existen en la lucha contra el antisemitismo y el racismo en general», aunque las intenciones del director de la INDDHH, que hasta asumir su cargo era presidente del Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU), no estuvieron del todo ocultas: «modernizar» la legislación uruguaya para incorporar la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que emparenta...
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