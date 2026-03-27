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Fin del primer round de la reforma del transporte

A cielo abierto

Salvador Neves
27 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

No habrá túnel. El trámite logró que el debate sobre la ciudad tomara cierta temperatura y aparecieron aspectos del problema que habían quedado fuera del render de los tres corredores y el intercambiador de Tres Cruces. La conversación ciudadana tiene razones para continuar.

Héctor Piastri.

El debate empezaba a salir a la calle. Hasta la mañana de ayer, el manifiesto del Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana –que reclama información clara, participación y la postergación de cualquier resolución sobre la materia– había logrado reunir más de 2 mil firmas. Pero sería exagerado asegurar que la reforma del transporte metropolitano se estuviera definiendo en secreto. Había sido integrada a las bases programáticas del Frente Amplio durante el congreso que esa fuerza política celebró en diciembre de 2023. Al año siguiente, en setiembre, el entonces candidato presidencial Yamandú Orsi defendió la idea en Colonia. Menos de un mes después, el Grupo de Estudios de Transporte y Movilidad (GETM) del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) presentó una formulación concreta...

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Publicado en: Edición 2105 Uruguay
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