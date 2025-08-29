A la motosierra se le acaba el combustible – Semanario Brecha
Edición 2075 Suscriptores
Milei en su peor momento

A la motosierra se le acaba el combustible

Fabián Kovacic
29 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 4 min

Un nuevo y muy burdo caso de corrupción que involucra al más alto nivel del gobierno y el malestar por el rumbo de la economía se combinaron para poner en aprietos como nunca al presidente Javier Milei en plena campaña electoral legislativa argentina.

La secretaria general de la Presidencia de Argentina, Karina Milei Afp, Luis Robayo

La potencia del gobierno ultraliberal argentino, con sus reformas prepotentes y su apoyo en las encuestas, parece haber encontrado límite en un caso de corrupción tan grosero y bizarro como el propio elenco de la Casa Rosada.
El mismo día en que la Cámara de Diputados votaba la devolución de fondos recortados al área de discapacidad, se hizo pública una serie de audios en los que el abogado Diego Spagnuolo, responsable de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), describía un esquema de sobornos manejado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo Lule Menem, y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. El mecanismo incluía a la droguería privada Suizo Argentina, mediante la cual el elenco de go...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2075 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2075 Suscriptores
CON EL ARGENTINO MARIO SANTUCHO

Crisis, la crisis, el periodismo, el progresismo y otras yerbas

Daniel Gatti
Edición 2072 Suscriptores
UNA PRIVATIZACIÓN AL ESTILO MENEMISTA

Milei le pone precio al agua

Fabián Kovacic
Cultura
Sobre el Mar del Plata Canyon Divestream

La estrella de mar que venció al presidente

Alejandro Moya Solís
Edición 2068 Suscriptores
Estados Unidos, Argentina, Palestina

Punto y seguido

Daniel Gatti Fabián Kovacic
Edición 2068
La corte argentina habilitó la extradición de un refugiado italiano

Favor con favor se paga

Fabián Kovacic