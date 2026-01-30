A los trumpicones - Semanario Brecha
Llamado al orden

A los trumpicones

Jorge A. Bañales desde Washington 
30 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

En el comienzo del segundo año en su segundo mandato el presidente Donald Trump tropieza con resistencias y reveses que agrietan la imagen de invencibilidad.

Vigilia por Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota, el 28 de enero. Afp, Getty Images, Scott Olson.

«Al tribunal se le terminó la paciencia», escribió el lunes 26 el juez federal principal del distrito de Minnesota, Patrick Schiltz, quien ordenó la comparecencia del director interino del Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE, por su sigla en inglés), Todd Lyons. En una declaración de tres páginas, Schiltz (designado a esa magistratura por el presidente George W. Bush) se refirió a las transgresiones de las leyes en que ha incurrido el gobierno de Donald Trump en su desprecio por las órdenes judiciales. El caso en cuestión es el de una persona detenida en las redadas antinmigratorias y a la que el gobierno federal no le ha dado la audiencia de fianza ni ha dejado en libertad al 15 de enero, como lo ordenaron los tribunales. Schiltz dejó en claro que su orden es «una de decenas de ór...

Edición 2097
Palabras clave:

