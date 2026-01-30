A los trumpicones

«Al tribunal se le terminó la paciencia», escribió el lunes 26 el juez federal principal del distrito de Minnesota, Patrick Schiltz, quien ordenó la comparecencia del director interino del Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE, por su sigla en inglés), Todd Lyons. En una declaración de tres páginas, Schiltz (designado a esa magistratura por el presidente George W. Bush) se refirió a las transgresiones de las leyes en que ha incurrido el gobierno de Donald Trump en su desprecio por las órdenes judiciales. El caso en cuestión es el de una persona detenida en las redadas antinmigratorias y a la que el gobierno federal no le ha dado la audiencia de fianza ni ha dejado en libertad al 15 de enero, como lo ordenaron los tribunales. Schiltz dejó en claro que su orden es «una de decenas de ór...