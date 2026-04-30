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Deliveries, muertes en la calle y precarización laboral

A merced del algoritmo

Camilo Salvetti
30 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Alrededor de 3.500 repartidores trabajan para la plataforma PedidosYa en Uruguay. En las últimas dos semanas, dos de ellos, y un tercero que no trabajaba para la aplicación, fueron asesinados en plena vía pública. Para los cadetes –o riders– de la empresa, esta es la cara más cruel de un sistema de trabajo que no los protege e impone lógicas laborales draconianas que incluso potencian los riesgos en la vía pública.

Trabajadores de PedidosYa, se manifiestan frente a la Torre Ejecutiva el 27 de abril. FocoUy, Gastón Britos.

El día que mataron a Juan por una discusión en el tránsito, Marta1 salía de estudiar. Le avisaron que había pasado algo con un repartidor de PedidosYa, empresa para la que trabaja, y más tarde supo que se trataba de un hombre con el que había compartido algún café. —El señor Juan era educado, buena persona, nunca lo vi molesto, tenía 5 años trabajando en PedidosYa– le dijo al semanario días después, una jornada de frío cortante a un lado de avenida Giannattasio. —¿Te lo cruzabas mucho? —Claro, siempre hablábamos, me invitaba un café, hablaba conmigo, compartía, así como todos compartimos. En la moto con Marta, el viento gélido se metía por la ropa y por los championes de lona. En el centro, cinco personas cruzaron mal una esquina y hubo que frenar de golpe. En la rambla, dos autos se adela...

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Publicado en: Edición 2110 Uruguay
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