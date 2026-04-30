Un leviatán precarizador

En febrero de este año, un video difundido en las redes sociales de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de Educación y Cultura (ATEC) denunciaba que 150 trabajadores de la Dirección Nacional de Cultura (DNC) tenían contratos precarios pese a desarrollar tareas permanentes desde «hace años». Nueve de ellos iban «camino a quedarse sin trabajo» y uno estaba directamente «sin contrato», se aseguraba. La situación, según el video, era reiterada y de larga data, y se atribuía a la falta de «voluntad política para solucionar un problema estructural». El mensaje se dirigía al titular de la cartera, José Carlos Mahía, y a la directora nacional de Cultura, María Eugenia Vidal, y reclamaba «soluciones concretas» frente al siguiente rosario de problemas: «No cobrar el salario, sueldos atrasad...
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