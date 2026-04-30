Un leviatán precarizador - Semanario Brecha
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Cuando el estado vulnera los derechos laborales

Un leviatán precarizador

Iván Castro
30 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 6 min

Es bien conocida la situación que atraviesan los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, quienes, a pesar de actuar en áreas sensibles, están expuestos a una dura realidad de salarios impagos e inestabilidad laboral. Sin embargo, no es una exclusividad del rubro. Casos similares pueden verse en toda la administración central, con el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Ambiente como ejemplos claros de que la precarización no es solo un asunto de privados.

María Macias, cajera (Serie fotoreportaje 1 de mayo). Magdalena Gutiérrez.

En febrero de este año, un video difundido en las redes sociales de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de Educación y Cultura (ATEC) denunciaba que 150 trabajadores de la Dirección Nacional de Cultura (DNC) tenían contratos precarios pese a desarrollar tareas permanentes desde «hace años». Nueve de ellos iban «camino a quedarse sin trabajo» y uno estaba directamente «sin contrato», se aseguraba. La situación, según el video, era reiterada y de larga data, y se atribuía a la falta de «voluntad política para solucionar un problema estructural». El mensaje se dirigía al titular de la cartera, José Carlos Mahía, y a la directora nacional de Cultura, María Eugenia Vidal, y reclamaba «soluciones concretas» frente al siguiente rosario de problemas: «No cobrar el salario, sueldos atrasad...

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Publicado en: Edición 2110 Uruguay
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