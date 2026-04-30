El tiempo hace lo suyo

A partir de la reforma previsional que llevó adelante el gobierno de Luis Lacalle Pou, se creó un esquema de transición en el que los trabajadores con causal común terminan jubilándose a los 65 años, con 30 años de servicio. Como se sabe, la idea no es de consenso. Durante el Diálogo Social, que acaba de culminar, el PIT-CNT propuso volver a los 60 años de edad, con 30 de servicio, y algunos sindicatos presentaron propuestas diferenciadas para sus sectores de actividad. En octubre de 2025, el economista del Centro de Investigaciones Económicas Marcelo Perera realizó estimaciones sobre el costo de bajar la edad jubilatoria de manera generalizada en dos escenarios: a los 60 y 63 años. Concluyó que «la sostenibilidad del sistema es altamente sensible» a este tipo de reducciones y sugirió que ...
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