Alemania cuesta abajo - Semanario Brecha
Edición 2087 Suscriptores
Cuando el dedo estadounidense señala el torbellino

Alemania cuesta abajo

Gaby Weber
21 noviembre, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

La principal potencia de la Unión Europea entró hace años en un declive que se acentuó con la guerra de Ucrania, la competencia con China y decisiones de sus gobernantes, embarcados en una extraña relación de dependencia con un Estados Unidos que solo mira por sus intereses.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (der.), junto al ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, durante su encuentro en el Departamento de Estado en Washington, D.C., el 28 de mayo. AFP, Brendan Smialowski.

Su viaje inaugural a China, previsto para finales de octubre, era la máxima prioridad del ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul. Quería negociar con altos funcionarios locales cómo reactivar el comercio bilateral. Al fin y al cabo, más de la mitad de la población mundial vive en Asia, donde la mayoría de los productos de uso cotidiano se fabrica de forma más rápida, económica y con mayor calidad. El canciller planeaba permanecer varios días en China y visitar la metrópolis de Guangzhou. Por supuesto, quería pedir a los chinos que siguieran suministrando tierras raras y semiconductores, que escasean en Europa, porque China los está utilizando como moneda de presión tras la intervención judicial de su fábrica de chips, Nexperia, en Países Bajos. Esta situación está perjud...

Publicado en: Edición 2087 Mundo
Palabras clave:

