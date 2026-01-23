Punto y seguido

En Gran Bretaña, una huelga de hambre de presos propalestinos que llegó al límite frenó un contrato de compra de armas a la principal empresa armamentista de Israel; en Honduras, un nuevo informe sobre el asesinato de la militante ecologista Berta Cáceres echa luz sobre la responsabilidad del Estado y el capital privado en el crimen; en Alemania se afinan los dispositivos para reprimir la protesta social.

Represión contra disidentes en la Unión Europea No protestarás A mediados de diciembre, la Unión Europea (UE) impuso sanciones al coronel suizo retirado residente en Bélgica Jacques Baud por difundir «narrativas rusas» en análisis y entrevistas. Baud tiene una visión crítica de las causas de la guerra en Ucrania, de la que culpa no solo a la invasión rusa, sino también a la OTAN y su exp...