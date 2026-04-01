Algo huele mal en el río - Semanario Brecha
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Vecinos de Paysandú y Colón cuestionan la instalación de HIF Global

Algo huele mal en el río

Cecilia Osorio
1 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

La movilización contra la instalación de la planta de e-combustibles viene subiendo el volumen del lado de Entre Ríos. Mientras tanto, en un clima menos convulso, organizaciones sanduceras recolectan firmas para que la ciudadanía local decida si respalda el proyecto y sus posibles impactos sobre el territorio y el área protegida de las islas del Queguay. El emprendimiento también revive la histórica tensión entre ambos países por el uso del río Uruguay.

Firma del acuerdo entre el gobierno y la empresa HIF Global, para acelerar el proyecto de biocombustibles en Paysandú, el 19 de diciembre de 2025. hifglobal.com.

«No permitiremos otra Botnia», decía hace unas semanas el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El 13 de marzo, la empresa Highly Innovative Fuels Global (HIF Global) anunció la presentación de la solicitud de autorización ambiental previa para la planta de electrocombustibles, o e-combustibles, a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono (CO2). El proyecto se construirá en Paysandú, en la ribera del río Uruguay, cerca de donde desemboca el río Queguay. Justo frente a la localidad argentina de Colón. Según informó la empresa en un comunicado, el diseño de la planta fue ajustado siguiendo algunos cambios que le pidió el Ministerio de Ambiente (MA): redujo la superficie en un 35 por ciento, disminuyó la altura de las antorchas de seguridad y reforzó las medidas de conservación de ...

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Publicado en: Edición 2106 Uruguay
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