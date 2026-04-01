Algo huele mal en el río

«No permitiremos otra Botnia», decía hace unas semanas el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El 13 de marzo, la empresa Highly Innovative Fuels Global (HIF Global) anunció la presentación de la solicitud de autorización ambiental previa para la planta de electrocombustibles, o e-combustibles, a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono (CO2). El proyecto se construirá en Paysandú, en la ribera del río Uruguay, cerca de donde desemboca el río Queguay. Justo frente a la localidad argentina de Colón. Según informó la empresa en un comunicado, el diseño de la planta fue ajustado siguiendo algunos cambios que le pidió el Ministerio de Ambiente (MA): redujo la superficie en un 35 por ciento, disminuyó la altura de las antorchas de seguridad y reforzó las medidas de conservación de ...
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