«Cuando predomina la enfermedad, se pierde la libertad» - Semanario Brecha
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Con Damián Verzeñassi, médico investigador de agrotóxicos en la salud

«Cuando predomina la enfermedad, se pierde la libertad»

Cecilia Osorio
17 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Hace diez años, casi por casualidad, Damián Verzeñassi se topó, junto con sus estudiantes de Medicina, con los daños que los agrotóxicos provocan en la salud de pobladores rurales de Argentina. A raíz de ese hallazgo, fue apartado de su cargo docente. Desde entonces, con datos en la mano, se ha dedicado a profundizar en la magnitud de estos efectos. En diálogo con Brecha, defiende el rol de una ciencia que no se someta a las corporaciones y se convierta en una herramienta clave para la defensa de las comunidades.

Damián Verzeñazzi. Gentileza del entrevistado.

«Señores jueces, nos han empujado a una situación de ecocidio y estamos aquí para denunciarlo», decía, en octubre de 2016, un joven médico, Damián Verzeñassi, de pie tras un atril ante el jurado del Tribunal Internacional Monsanto. Había viajado desde Rosario, Argentina, hasta La Haya, en Países Bajos. Fue el único latinoamericano en participar como testigo en ese tribunal de ética, que buscaba aportar insumos a la Corte Penal Internacional para el análisis de casos contra la compañía química estadounidense, hoy en manos de Bayer. Ya había varias causas que la acusaban de provocar graves daños al ambiente y a la salud de cientos de personas. Para ese entonces, Verzeñassi era responsable de la práctica final de la carrera de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Ante...

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Publicado en: Edición 2108 Uruguay
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