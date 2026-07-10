En el año 2022, la entonces diputada frenteamplista y actual ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y la actual diputada oficialista Graciela Barrera introdujeron en el debate legislativo el concepto de justicia terapéutica. El término refiere a un conjunto de medidas alternativas dirigidas a personas que cometen delitos en el marco de un consumo problemático de drogas. Ambas presentaron un proyecto que proponía la implementación de un programa en favor de la reinserción, integración e inclusión social de esta población. El proyecto, que constituía «una alternativa dentro del sistema judicial penal», según dijo Barrera al semanario, finalmente no prosperó. En octubre de 2025, el diputado colorado (suplente) Rodrigo Martínez presentó el proyecto de ley Programa Piloto de...
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