Alternativas - Semanario Brecha
Acento: la nueva guerra contra las drogas Suscriptores
Diputados aprobó el proyecto de ley de justicia terapéutica

Alternativas

Camila Ghemi
10 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

De ser aceptado en el Senado, el programa piloto buscará introducir en el sistema una medida que evite la prisión cuando el delito sea leve y esté motivado por el consumo de sustancias. Según las autoridades, se trata de una iniciativa que podría ayudar a abatir el alto porcentaje de personas que abarrotan las cárceles uruguayas por asuntos vinculados a estupefacientes y a evitar la reincidencia.

Complejo Penitenciario Santiago Vázquez. Magdalena Gutiérrez.

En el año 2022, la entonces diputada frenteamplista y actual ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y la actual diputada oficialista Graciela Barrera introdujeron en el debate legislativo el concepto de justicia terapéutica. El término refiere a un conjunto de medidas alternativas dirigidas a personas que cometen delitos en el marco de un consumo problemático de drogas. Ambas presentaron un proyecto que proponía la implementación de un programa en favor de la reinserción, integración e inclusión social de esta población. El proyecto, que constituía «una alternativa dentro del sistema judicial penal», según dijo Barrera al semanario, finalmente no prosperó. En octubre de 2025, el diputado colorado (suplente) Rodrigo Martínez presentó el proyecto de ley Programa Piloto de...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Acento: la nueva guerra contra las drogas Edición 2120 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2119 Suscriptores
La rendición de cuentas incluye cambios institucionales en el sistema penitenciario

Luces de esperanza

Mauricio Pérez
Edición 2103
El gobierno propondrá reinstalar la suspensión condicional del proceso

A desprisionalizar

Mauricio Pérez
opinion
Columnas de opinión
La experiencia de los Centros de Atención Móvil a Drogodependientes en Colombia

Cuando la calle es el problema y también la solución

Carolina Duque
opinion
Columnas de opinión
Sobre la necesidad de un cambio de tendencia

Pensar la seguridad desde los márgenes

Rafael Paternain
Edición 2087 Suscriptores
La violencia narco en Uruguay y la respuesta del Estado

En ascenso

Abril Mederos Mauricio Pérez