Argentina, bocado de las corporaciones

El 10 de diciembre de 2023, se puso en marcha un experimento de ajuste perpetuo y destrucción del aparato del Estado sin precedentes en el país. Dos años más tarde, el Estado argentino acumuló 251.633 millones de dólares de deuda, se cerraron más de 18 mil empresas, con pérdidas de decenas de miles de puestos de trabajo, los funcionarios públicos despedidos superan los 55 mil y al índice de pobreza se lo prefiere ocultar bajo datos incomprobables.
El endeudamiento creció primero a instancias del Fondo Monetario Internacional, en 2024, y con el salvataje del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ofreció dinero a cambio de la entrega de sectores económicos y de que China quedara fuera del tablero de inversiones. El acuerdo se negoció por fuera del parlamento y supuso que la economía...
