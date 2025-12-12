Argentina, bocado de las corporaciones - Semanario Brecha
Edición 2090 Suscriptores
Dos años de Milei

Argentina, bocado de las corporaciones

Fabián Kovacic desde Buenos Aires 
12 diciembre, 2025
- Tiempo de lectura: 5 min

Desmantelamiento del Estado, entrega de la economía a las corporaciones, sujeción a Estados Unidos en todos los planos, propagación de un discurso de odio han sido algunas de las características más salientes del gobierno libertariano argentino de Javier Milei, que esta semana superó su primer tramo. La sociedad padece las consecuencias, pero avala.

El presidente argentino, Javier Milei, celebra el resultado de las elecciones legislativas, el 26 de octubre. AFP, NurPhoto, Emmanuel Fernández.

El 10 de diciembre de 2023, se puso en marcha un experimento de ajuste perpetuo y destrucción del aparato del Estado sin precedentes en el país. Dos años más tarde, el Estado argentino acumuló 251.633 millones de dólares de deuda, se cerraron más de 18 mil empresas, con pérdidas de decenas de miles de puestos de trabajo, los funcionarios públicos despedidos superan los 55 mil y al índice de pobreza se lo prefiere ocultar bajo datos incomprobables.
El endeudamiento creció primero a instancias del Fondo Monetario Internacional, en 2024, y con el salvataje del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ofreció dinero a cambio de la entrega de sectores económicos y de que China quedara fuera del tablero de inversiones. El acuerdo se negoció por fuera del parlamento y supuso que la economía...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2090 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2090 Suscriptores
Con Victoria de Masi, sobre Karina Milei

De «la que vendía tortas» a «el Jefe»

Rafael Rey
Edición 2086 Suscriptores
La derecha argentina marcha por los militares condenados

Ese clima

Fabián Kovacic
40 años después
Con el periodista y escritor argentino Martín Caparrós

«Se tarda un tiempo en amalgamar una nueva idea de futuro, por eso esta crisis»

Betania Núñez
40 años después Suscriptores
Con el politólogo argentino Diego Sztulwark

«Milei tiene algo de la crisis de 2001, invertida»

Agustín Cano
40 años después Suscriptores
Sobre la música y la crisis

«Si querés ser un campeón, no busques el like»

Martín E. Graziano