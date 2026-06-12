Bajo el signo de Trump

Los debates sobre visas, las restricciones de viajeros y los precios en alza han alimentado la ansiedad entre los turistas potenciales, contribuyendo a la percepción de que la Copa encara enormes desafíos tanto afuera como adentro de las canchas. Los grupos que defienden a los inmigrantes y organizaciones locales se movilizan para proteger a los aficionados, tanto locales como los que lleguen del exterior, de las redadas y detenciones. Para ello han fortalecido las redes de asistencia legal y los sistemas de respuesta rápida en las ciudades sedes. Varios gobiernos municipales y departamentos de Policía en ciudades como Los Ángeles, Atlanta o Seattle han indicado que no participarán en operaciones de las autoridades federales contra los inmigrantes. Desde que Donald Trump retornó a la Casa ...