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Estados Unidos y su copa

Bajo el signo de Trump

Jorge E. Bañales desde Washington 
12 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

Estados Unidos entra en la Copa Mundial de Fútbol de 2026 con expectativas elevadas para su selección nacional y preocupación por la política de inmigración, la seguridad, el costo de las entradas y la complejidad logística de un torneo con tres sedes y en el que participan 48 países.

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan saluda a los aficionados que le muestran su apoyo, después de que se le negara la entrada a Estados Unidos y se viera obligado a regresar a su país, en Mogadiscio, Somalia, el 10 de junio de 2026. AFP, Abuukar Mohamed Muhidin.

Los debates sobre visas, las restricciones de viajeros y los precios en alza han alimentado la ansiedad entre los turistas potenciales, contribuyendo a la percepción de que la Copa encara enormes desafíos tanto afuera como adentro de las canchas. Los grupos que defienden a los inmigrantes y organizaciones locales se movilizan para proteger a los aficionados, tanto locales como los que lleguen del exterior, de las redadas y detenciones. Para ello han fortalecido las redes de asistencia legal y los sistemas de respuesta rápida en las ciudades sedes. Varios gobiernos municipales y departamentos de Policía en ciudades como Los Ángeles, Atlanta o Seattle han indicado que no participarán en operaciones de las autoridades federales contra los inmigrantes. Desde que Donald Trump retornó a la Casa ...

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Publicado en: Acento: La copa rota Edición 2116
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