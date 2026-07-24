Cuando la cola mueve al perro

«Israel no tiene ningún interés en sumarse a esta campaña. La situación actual, en la que hay un enfrentamiento limitado entre Estados Unidos e Irán, es la más conveniente y la mejor para nosotros», dijo este martes 21 el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich. Fue durante la última edición de la conferencia de Katif, un encuentro anual dedicado a promover el retorno a la Franja de Gaza de colonias judías, en la que también afirmó que el movimiento de colonos, desalojado del enclave palestino en 2005, «regresará a toda Gaza a lo grande». El día anterior, el ministro había señalado que su plan para establecer tres asentamientos israelíes en el norte de la Franja estaba listo y a la espera de la aprobación del primer ministro, Benjamin Netanyahu. Actualmente, Israel ocupa el 70 por c...