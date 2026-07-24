Cuando la cola mueve al perro - Semanario Brecha
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Estados Unidos vuelve a la guerra con Irán, alentado por Israel

Cuando la cola mueve al perro

Francisco Claramunt
24 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

A pesar de que las encuestas prometen un alto costo electoral para Donald Trump de proseguir la ofensiva, Estados Unidos volvió a su rutina de bombardeos contra Irán, para satisfacción de Israel. Como corolario de una guerra que comenzó con una matanza en una escuela primaria, Trump amenazó esta semana con un ataque «mayor que nunca».

Parsa, niño iraní, muestra la fotografía de su íntimo amigo muerto en el ataque a la escuela Minab en Hormozgan el 28 de febrero. AFP, Anadolu, Hamid Vakili.

«Israel no tiene ningún interés en sumarse a esta campaña. La situación actual, en la que hay un enfrentamiento limitado entre Estados Unidos e Irán, es la más conveniente y la mejor para nosotros», dijo este martes 21 el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich. Fue durante la última edición de la conferencia de Katif, un encuentro anual dedicado a promover el retorno a la Franja de Gaza de colonias judías, en la que también afirmó que el movimiento de colonos, desalojado del enclave palestino en 2005, «regresará a toda Gaza a lo grande». El día anterior, el ministro había señalado que su plan para establecer tres asentamientos israelíes en el norte de la Franja estaba listo y a la espera de la aprobación del primer ministro, Benjamin Netanyahu. Actualmente, Israel ocupa el 70 por c...

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Publicado en: Edición 2122 Mundo
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