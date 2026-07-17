El hegemón cansado y el tigre paciente

Todos los datos disponibles coinciden en que el Pentágono no puede reponer tan rápido como quisiera las armas disparadas contra Irán. Pero la ironía es que Irán reconstruye sus capacidades bélicas a gran velocidad, a pesar de la destrucción provocada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel. «Un nuevo análisis revela que Estados Unidos necesitará años para reponer sus reservas de armas avanzadas utilizadas en la guerra contra Irán», titula Associated Press en un cable del 27 de mayo. El problema es que la superpotencia queda desprotegida ante China. «Los contratistas militares estadounidenses necesitan al menos tres años para reponer las reservas de tres sistemas de armas clave muy utilizados», sigue la agencia. Se trata de los misiles de crucero Tomahawk, que se usan para atacar obje...
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