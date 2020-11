Botines de guerra

A más de 40 trabajadores de las cuatro radios públicas (Radio Uruguay, Emisora del Sur, Babel y Radio Clásica) se les notificó, la semana pasada, que no se les renovarían sus contratos, que vencen el 31 de diciembre. Según los empleados, la notificación no fue acompañada con el motivo de su cese ni el de sus programas. Actualmente hay 211 contratos, de los cuales 53 corresponden a Televisión Nacional de Uruguay (TNU) y 158 a Radiodifusión Nacional del Uruguay (RNU). En TNU todos fueron renovados, pero a algunos se les cambia de función y se les mantiene el salario, y a otros se les rebajan las horas y, por ende, también el sueldo. En cuanto a las radios, el Sindicato Único de Trabajadores de las Radios del Estado (SUTRE) manejaba, días atrás, que 49 vínculos no serían renovados –ahora la ...