Los contratos del INAC con Frank Mitloehner y su incidencia en las mediciones de metano de la ganadería

Calculadora ganadera

Maximiliano Manzoni
8 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 7 min

Una campaña de influencia mundial impulsada por gigantes del agronegocio busca cambiar cómo se calcula el impacto de la ganadería en el cambio climático a través de una controvertida nueva métrica. Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, el Instituto Nacional de Carnes contrató estudios y costeó visitas de Frank Mitloehner, un investigador estadounidense financiado por la industria cárnica en su país, por 9.500 dólares.

Frank Mitloehner en la sede del INAC, en marzo de 2022 INAC

Casi 300 millones de vacas eructan millones de toneladas de metano entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Para hacer lugar a tantas vacas que terminan mayormente en platos europeos, chinos o estadounidenses, durante las últimas dos décadas la industria avanzó su frontera sobre ecosistemas claves, como la Amazonía o el Chaco.
Pero mientras que la deforestación es una bestia a la que se intenta domar a través de regulaciones cada vez más estrictas desde los gobiernos y los mercados, el metano eructado es el verdadero talón de Aquiles de la industria ganadera sudamericana y mundial. La agricultura y la ganadería a gran escala son los mayores productores del metano que incide en el cambio climático.
El metano es rápido y furioso: dura poco en la atmósfera, pero calienta mucho más que el ...

