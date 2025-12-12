Kast, el caballo del comisario

Este domingo Chile inaugurará un nuevo ciclo político. Las encuestas previas a la veda electoral otorgan una clara ventaja –en algunos casos superior a los 15 puntos porcentuales– al candidato ultraderechista José Antonio Kast sobre la carta oficialista de centroizquierda Jeannette Jara.
Ambos han rediseñado sus estrategias en función de los resultados de la primera vuelta del 16 de noviembre. Jara incorporó propuestas del programa de sus excontendores Franco Parisi (del Partido de la Gente, populista de derecha) y Evelyn Matthei (Chile Vamos, derecha tradicional) y adoptó un discurso más confrontacional contra Kast. Por su parte, el abanderado del Partido Republicano declinó asistir a debates por fuera de los oficiales y privilegió el despliegue por territorios históricamente proclives al...
