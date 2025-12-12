Kast, el caballo del comisario - Semanario Brecha
La derecha chilena prepara festejos

Kast, el caballo del comisario

Cristian González Farfán
12 diciembre, 2025
3 min

El ultraderechista José Antonio Kast se impondría a la oficialista Jeannette Jara en la segunda vuelta de las presidenciales chilenas el domingo. La única incógnita que se plantea es la magnitud de su victoria y su capacidad para construir acuerdos en un parlamento muy dividido.

Pancarta en la ciudad de Santiago de Chile en referencia a las elecciones del próximo 14 de diciembre, cuando se elige entre los candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara. AFP. Eitan Abramovich.

Este domingo Chile inaugurará un nuevo ciclo político. Las encuestas previas a la veda electoral otorgan una clara ventaja –en algunos casos superior a los 15 puntos porcentuales– al candidato ultraderechista José Antonio Kast sobre la carta oficialista de centroizquierda Jeannette Jara.
Ambos han rediseñado sus estrategias en función de los resultados de la primera vuelta del 16 de noviembre. Jara incorporó propuestas del programa de sus excontendores Franco Parisi (del Partido de la Gente, populista de derecha) y Evelyn Matthei (Chile Vamos, derecha tradicional) y adoptó un discurso más confrontacional contra Kast. Por su parte, el abanderado del Partido Republicano declinó asistir a debates por fuera de los oficiales y privilegió el despliegue por territorios históricamente proclives al...

Publicado en: Edición 2090 Mundo
