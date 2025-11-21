Un pinochetista camino a La Moneda

El triunfo de Jara, abanderada del pacto centroizquierdista Unidad por Chile, tuvo en realidad sabor a derrota: su votación del domingo fue más baja de lo esperado y su ventaja sobre el ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano, fue de menos de 3 puntos: 26,85 por ciento contra 23,92. El tercero no estaba en los cálculos de nadie: el economista del Partido de la Gente (PDG) Franco Parisi logró el 19,71 por ciento y dejó atrás a la carta ultraderechista del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser (13,94 por ciento), que se desinfló, y a la derechista del pacto Chile Grande y Unido Evelyn Matthei (12,46 por ciento). Los demás candidatos obtuvieron porcentajes marginales. Sumadas, las derechas reúnen el 50,32 por ciento, suficiente para llevar a Kast a La Moneda. Tal com...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate