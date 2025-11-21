Un pinochetista camino a La Moneda - Semanario Brecha
Edición 2087 Suscriptores
José Antonio Kast se perfila como presidente de Chile

Un pinochetista camino a La Moneda

Cristian González Farfán
21 noviembre, 2025
- Tiempo de lectura: 5 min

La primera vuelta de las elecciones chilenas otorgó a la derecha y la ultraderecha una ventaja clara de cara al balotaje. La comunista Jeannette Jara deberá cazar votos en el centro e incluso en la derecha para tener alguna posibilidad de triunfo.

José Antonio Kast, candidato a presidente de Chile por el Partido Republicano, el 16 de noviembre, en Santiago de Chile. AFP, Marvin Recinos.

El triunfo de Jara, abanderada del pacto centroizquierdista Unidad por Chile, tuvo en realidad sabor a derrota: su votación del domingo fue más baja de lo esperado y su ventaja sobre el ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano, fue de menos de 3 puntos: 26,85 por ciento contra 23,92. El tercero no estaba en los cálculos de nadie: el economista del Partido de la Gente (PDG) Franco Parisi logró el 19,71 por ciento y dejó atrás a la carta ultraderechista del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser (13,94 por ciento), que se desinfló, y a la derechista del pacto Chile Grande y Unido Evelyn Matthei (12,46 por ciento). Los demás candidatos obtuvieron porcentajes marginales. Sumadas, las derechas reúnen el 50,32 por ciento, suficiente para llevar a Kast a La Moneda. Tal com...

Publicado en: Edición 2087 Mundo
Palabras clave:

