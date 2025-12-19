«La izquierda neoliberal y la posmoderna fracasaron» - Semanario Brecha
Con Pedro Santander, de la Universidad Católica De Valparaíso, sobre el triunfo ultraderechista en Chile

«La izquierda neoliberal y la posmoderna fracasaron»

Cristian González Farfán desde Valparaíso 
19 diciembre, 2025
- Tiempo de lectura: 8 min

Periodista y doctor en lingüística, Pedro Santander desmenuza las causas de la maciza victoria de José Kast en las elecciones chilenas del domingo pasado. Entre ellas, ubica el desgaste de unas fuerzas progresistas que alternaron en el poder desde 1990 y muy poco pudieron transformar.

Partidarios de José Antonio Kast celebran tras su victoria en las elecciones presidenciales en Santiago, Chile, el 14 de diciembre. AFP, Nur, Reinaldo Ubilla.

A diferencia de otras elecciones en Chile, la del domingo pasado fue una victoria previsible, contundente, amplia e inobjetable de José Antonio Kast sobre la oficialista Jeannette Jara. El 58,16 por ciento obtenido por el líder del Partido Republicano, contra el 41,84 de la militante comunista, implica la llegada a La Moneda del primer presidente abiertamente pinochetista tras la caída de la dictadura. Con más de 7 millones de votos, Kast se convirtió en el candidato con mayor apoyo de la historia de Chile, gracias al sistema de sufragio obligatorio e inscripción automática que rige en el país, mientras que Jara, aunque derrotada, logró agregar más de 1 millón de votos a sus resultados de la primera vuelta de noviembre. El regreso de la ultraderecha, esta vez mediante votación popular y no...

Publicado en: Edición 2091 Mundo
Palabras clave:

