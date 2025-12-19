«La izquierda neoliberal y la posmoderna fracasaron»

A diferencia de otras elecciones en Chile, la del domingo pasado fue una victoria previsible, contundente, amplia e inobjetable de José Antonio Kast sobre la oficialista Jeannette Jara. El 58,16 por ciento obtenido por el líder del Partido Republicano, contra el 41,84 de la militante comunista, implica la llegada a La Moneda del primer presidente abiertamente pinochetista tras la caída de la dictadura. Con más de 7 millones de votos, Kast se convirtió en el candidato con mayor apoyo de la historia de Chile, gracias al sistema de sufragio obligatorio e inscripción automática que rige en el país, mientras que Jara, aunque derrotada, logró agregar más de 1 millón de votos a sus resultados de la primera vuelta de noviembre. El regreso de la ultraderecha, esta vez mediante votación popular y no...
