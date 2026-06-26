Caminos sinuosos

El jueves 18, mientras la muerte de un adolescente a manos de la Policía provocaba una ola de indignación en el barrio Borro, el ministro del Interior, Carlos Negro, y su equipo comparecían ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de Diputados para presentar el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, Uruguay Más Seguro. En un tramo de la sesión declarado secreto a pedido del ministro se abordó la muerte del adolescente y lo que sucedía en el Borro. Luego, públicamente, las autoridades dijeron que era prematuro sacar conclusiones, que confiaban en la actuación policial, que el procedimiento quedó grabado en las cámaras corporales de los policías, que toda la información estaba en manos de la Fiscalía (véase en esta edición «Como a un perro», de Abril Mederos). Ante los leg...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate