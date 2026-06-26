Caminos sinuosos - Semanario Brecha
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La intervención en barrios complejos y los riesgos de la militarización

Caminos sinuosos

Mauricio Pérez
26 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

El gobierno transita un momento difícil en materia de seguridad. El ministro del Interior, Carlos Negro, muy apuntado por la oposición, anunció que habrá un aumento de los homicidios en el segundo trimestre. La cartera dispuso cambios en la cúpula policial y promueve la utilización de vehículos militares para custodiar «los barrios más complicados», una iniciativa que provoca rechazo en parte del Frente Amplio. Para el especialista en Defensa Julián González Guyer, la medida no representa una militarización de la seguridad pública, pero «es un paso en una mala dirección».

Ministro del Interior, Carlos Negro (cen.), durante la presentación del Plan Nacional de la Educación Policial, el 22 de abril. Presidencia, Agustina Grenno.

El jueves 18, mientras la muerte de un adolescente a manos de la Policía provocaba una ola de indignación en el barrio Borro, el ministro del Interior, Carlos Negro, y su equipo comparecían ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de Diputados para presentar el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, Uruguay Más Seguro. En un tramo de la sesión declarado secreto a pedido del ministro se abordó la muerte del adolescente y lo que sucedía en el Borro. Luego, públicamente, las autoridades dijeron que era prematuro sacar conclusiones, que confiaban en la actuación policial, que el procedimiento quedó grabado en las cámaras corporales de los policías, que toda la información estaba en manos de la Fiscalía (véase en esta edición «Como a un perro», de Abril Mederos). Ante los leg...

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Publicado en: Edición 2118 Uruguay
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