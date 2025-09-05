Campos de «detención» – Semanario Brecha
El otro negocio de la inmigración

Campos de «detención»

Jorge A. Bañales
5 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 5 min

Miembros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, se llevan a un hombre a rastras tras su audiencia judicial mientras patrullan los pasillos del tribunal de inmigración, el 24 de Julio en Nueva York Afp, Getty Images, Spencer Plat

Casi 60 mil personas están recluidas en unos 400 centros de «detención» de inmigrantes a la espera de la resolución de sus casos, que pueden llevar a la deportación. La política del gobierno de Donald Trump, que hace de los migrantes enemigos internos de la nación, resulta en un buen negocio para las empresas que administran esos campos.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) declara que su misión «es la protección de la patria mediante el arresto y la remoción de los extranjeros que socavan la seguridad de las comunidades en nuestra nación y la integridad de las leyes de inmigración de Estados Unidos».
Actualmente, en unos 400 centros de detención, ICE tiene bajo su custodia casi 60 mil personas y según el diario The Washington Post hay doc...

