Campos de entrenamiento - Semanario Brecha
Edición 2081 Suscriptores
¿Ciudades preparadas para una guerra civil?

Campos de entrenamiento

Jorge A. Bañales desde Washington 
10 octubre, 2025
El presidente Donald Trump convoca a los mandos militares para la guerra contra los enemigos internos y les dice que deberían usar las ciudades ariscas como campo de entrenamiento.

Agentes policiales se enfrentan con manifestantes frente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de Portland el 4 de octubre. AFP, Getty Images, Spencer Platt.

Unos 800 generales y almirantes, convocados desde sus puestos de mando en todo el mundo por el secretario de Guerra, Peter Hegseth, escucharon el martes de la semana pasada durante 72 minutos en la base de la Infantería de Marina en Quantico, Virginia, al presidente Donald Trump encaminándolos hacia la guerra contra «los enemigos internos» de Estados Unidos.
La referencia a enemigos internos no surge aislada en la retórica de Trump, quien ya ha despachado cientos de soldados de la Guardia Nacional a ciudades que tienen gobiernos demócratas. El presidente ha descrito esas ciudades como campos de batalla donde medran sin control los criminales, los traficantes de drogas, los inmigrantes ilegales y una caterva de feministas, intelectuales fláccidos, transexuales agresivos e izquierdistas rábi...

Publicado en: Edición 2081 Mundo
