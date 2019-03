Cantar, bailar, festejar, resistir

No sólo en Uruguay el capitalismo viene apropiándose, con el aval del Estado y distintas organizaciones privadas, de las festividades populares. En distintos puntos de Argentina, las comunidades de artistas y vecinos dan la batalla para conservar sus tradiciones y sus espacios de libertad cultural.

Febrero de

2019. Comparsas y agrupaciones carnavaleras de varios

puntos de Jujuy se dan cita frente a la Casa de Gobierno de la provincia. La

calle se llena de banderas, copleras y copleros. La copla que empieza a

escucharse dista mucho de ser festiva: “La cultura no se vende/ tampoco se

privatiza/ Es como chicha y vino/ que todito se convida./ Carnaval anda

diciendo/ que este año no va a salir/ No sale por los impuestos/ que no podemos

cubrir”.

El

Carnaval de Jujuy comienza con el desen...