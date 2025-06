El grito de las mujeres de la ruta 81

La tarde del 15 de febrero de 2022, cuando Moni1 firmaba la carta, sabía que no lo hacía solo por ella. «Acá no se salva nadie, ni la hija del cacique», dice esta mujer wichí de 30 años, estatura pequeña y cabellera larga. Moni vive en la comunidad indígena Misión Kilómetro 2, emplazada frente a Pluma de Pato, un pueblo de apenas 200 habitantes del departamento salteño de Rivadavia.

Hace tres años, Moni y un grupo de mujeres firmaron una carta pública en la que denunciaban los abusos sexuales que sufrieron cuando eran adolescentes. «Por suerte yo no lo vi más, pero mi mamá se vivía topando con ellos porque vivían ahí enfrente», dice Moni, señalando la entrada de la comunidad, mientras pastorea sus siete cabras. En el horizonte, después de una lomada de arbustos, se ve la ruta 81. «Solo ha...