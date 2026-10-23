 Cervantes es un chatbot - Semanario Brecha
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Ensayo. La IA en la escritura contemporánea

Cervantes es un chatbot

Mónica Stillo Mello
23 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

A través del análisis de la creación literaria asistida por IA, exploramos la tensión entre la democratización de la escritura y el riesgo de una homogeneización cultural. En la era de la creatividad algorítmica, la promesa técnica sugiere que cualquiera puede ser León Tolstói o, más bien, Corín Tellado.

Nato Olivera

En 2024, los investigadores Anil Doshi y Oliver Hauser (Science Advances) les pidieron a casi 300 personas que escribieran un microcuento. Algunos lo hicieron solos; otros, partiendo de una idea que les sugería una inteligencia artificial (IA), y otros, pudiendo elegir entre varias. Seiscientos evaluadores leyeron los textos sin saber cuáles habían tenido ayuda. El resultado fue alentador para cada escritor: los cuentos asistidos resultaron más novedosos y mejor escritos, sobre todo los de quienes partían con menos creatividad, pero cuando se compararon entre sí, los cuentos con ayuda de la IA se parecían entre ellos. Aparentemente, la IA ayuda a superar el bloqueo inicial y expandir la creatividad individual, pero, al mismo tiempo, se orienta hacia una homogeneización de la diversidad cul...

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Publicado en: Edición 2135 Especial La IA: Una tecnología en disputa
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