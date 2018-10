Cielito del 69

El deseo de llegar a la Universidad fue uno de los nutrientes fundamentales de la organización más poderosa de la ultraderecha oriental, la Juventud Uruguaya de Pie. Este es uno de los hallazgos del libro1 de Jung, cuya lectura, recomendable para cualquiera, debería ser obligatoria para quien imagine que en el 68 todo el mundo tenía su póster del Che.

—Estoy convencida de que está bueno estudiar a las derechas. No tengo simpatía por ellas. Puedo ser “derechóloga” pero no derechista. Pero esos actores fueron parte de lo que ocurrió. Tuvieron incidencia, y si uno mira este problema desde la perspectiva de lo que hoy está ocurriendo tiene que advertir que la tendencia a caricaturizar y minimizar a las derechas no nos ayuda a entender determinadas cosas que están pasando. Muchas de estas id...