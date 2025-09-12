«Somos conscientes de que es un presupuesto austero»

—¿Cómo encontró esta administración, al momento de asumir, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado [ASSE]?

—Desordenada, desorganizada y caotizada en algunos aspectos, sobre todo en lo que respecta a la gestión interna de la institución y al orden de los procedimientos. Como toda empresa pública, esta administración requiere orden en los procedimientos; esto ya lo ha observado el Tribunal de Cuentas y acá hay unidades ejecutoras significativas que tienen más del 75 por ciento de sus procedimientos observados. Algo claro: en el período en el que Marcos Carámbula fue presidente y se hicieron los contratos de gestión de los llamados a concurso de los directores, dentro de las exigencias estaba que las unidades ejecutoras –y el director a cargo– no podían tener más de un 25 o ...