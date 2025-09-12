«Somos conscientes de que es un presupuesto austero» - Semanario Brecha
Edición 2077 Suscriptores
Con Álvaro Danza, presidente de ASSE

«Somos conscientes de que es un presupuesto austero»

Camila Ghemi
12 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 7 min

A pesar de que a ASSE se le otorgó entre un 12 y un 15 por ciento del presupuesto solicitado, para Álvaro Danza, su presidente, la asignación «no está mal en el contexto general». En entrevista con Brecha, el médico afirmó que su gestión encontró una institución «desordenada» y que se iniciaron investigaciones administrativas para determinar si el directorio anterior, presidido por Leonardo Cipriani, favoreció a algún prestador privado.

Federico Gutiérrez

—¿Cómo encontró esta administración, al momento de asumir, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado [ASSE]?
—Desordenada, desorganizada y caotizada en algunos aspectos, sobre todo en lo que respecta a la gestión interna de la institución y al orden de los procedimientos. Como toda empresa pública, esta administración requiere orden en los procedimientos; esto ya lo ha observado el Tribunal de Cuentas y acá hay unidades ejecutoras significativas que tienen más del 75 por ciento de sus procedimientos observados. Algo claro: en el período en el que Marcos Carámbula fue presidente y se hicieron los contratos de gestión de los llamados a concurso de los directores, dentro de las exigencias estaba que las unidades ejecutoras –y el director a cargo– no podían tener más de un 25 o ...

Publicado en: Edición 2077 Uruguay
Palabras clave:

