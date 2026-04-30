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Las compras a privados en el centro de la denuncia de ASSE contra el directorio anterior

Más toma que daca

Mauricio Pérez
30 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

El directorio de ASSE resolvió presentar una denuncia penal contra las anteriores autoridades por irregularidades en compras y contrataciones al Casmu, el Círculo Católico y la empresa de traslados ITHG. El Hospital de Treinta y Tres ya es uno de los focos de la denuncia, pero la institución también inició auditorías en los hospitales de Cerro Largo, Paysandú y Soriano. Al mismo tiempo, el gobierno se ve sacudido por cambios en la cúpula del Ministerio de Salud Pública y de la propia ASSE.

El entonces presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, en conferencia de prensa el 10 de mayo de 2022. Focouy, Dante Fernández.

La gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) entre 2020-2025 estuvo siempre en el centro de la polémica. En reiteradas oportunidades, el Frente Amplio (FA) hizo foco en el expresidente de ASSE Leonardo Cipriani y su vínculo con el Círculo Católico, mutualista en la que trabajaba antes de dar el salto a la administración pública. Sistemáticamente, la oposición frenteamplista recabó información que levantaba sospechas de un trato preferencial hacia la mutualista católica. Al llegar al gobierno, la información creció, junto con las sospechas. Las conclusiones de las auditorías dispuestas por la actual conducción del organismo fueron el último eslabón del proceso. El jueves 23, el directorio de ASSE resolvió por unanimidad presentar una denuncia penal contra las ...

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Publicado en: Edición 2110 Uruguay
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