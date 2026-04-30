Más toma que daca

La gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) entre 2020-2025 estuvo siempre en el centro de la polémica. En reiteradas oportunidades, el Frente Amplio (FA) hizo foco en el expresidente de ASSE Leonardo Cipriani y su vínculo con el Círculo Católico, mutualista en la que trabajaba antes de dar el salto a la administración pública. Sistemáticamente, la oposición frenteamplista recabó información que levantaba sospechas de un trato preferencial hacia la mutualista católica. Al llegar al gobierno, la información creció, junto con las sospechas. Las conclusiones de las auditorías dispuestas por la actual conducción del organismo fueron el último eslabón del proceso. El jueves 23, el directorio de ASSE resolvió por unanimidad presentar una denuncia penal contra las ...
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