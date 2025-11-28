Empate técnico - Semanario Brecha
El caso Danza tendrá una segunda instancia en la Fiscalía

Empate técnico

Mauricio Pérez
28 noviembre, 2025
- Tiempo de lectura: 8 min

La interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, terminó sin consecuencias políticas. Sin embargo, el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, seguirá en debate tras el anuncio de Identidad Soberana de presentar una denuncia penal contra el jerarca. En tanto, el oficialismo espera profundizar la investigación sobre los negocios entre ASSE y el Círculo Católico durante la gestión pasada, con miras a crear una comisión investigadora en el Parlamento.

Cristina Lustemberg durante la interpelación en el Palacio Legislativo, el 24 de noviembre. Prensa de la bancada de Diputados del FA.

La interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, estuvo plagada de adjetivos. Durante 15 horas, oficialismo y oposición cruzaron acusaciones referidas a la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). La oposición apuntó a la incompatibilidad en la que habría incurrido el presidente del organismo, Álvaro Danza, al ejercer el cargo en paralelo a su empleo en el sector privado, mientras que el oficialismo defendió al jerarca e intentó poner el foco en los beneficios otorgados por ASSE al Círculo Católico durante la pasada administración. La oposición habló de irregularidades, de ilícitos, de codicia, de falta de compromiso con la función pública; el oficialismo, en cambio, adujo que Danza es objeto de una persecución política que busca encubr...

Publicado en: Edición 2088 Uruguay
