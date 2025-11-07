Danzan las horas - Semanario Brecha
El multiempleo del presidente de ASSE y una resolución favorable de la JUTEP

Danzan las horas

Luciano Costabel
7 noviembre, 2025
En fallo dividido, la JUTEP consideró «compatible» el desempeño simultáneo de Álvaro Danza en ASSE y en otras instituciones médicas. Aun así, con informes jurídicos enfrentados, el caso reabrió el debate sobre los límites entre lo público y lo privado en la salud, y proyecta una sombra sobre prácticas y beneficios extendidos que alcanzan a la anterior administración. Con la suspensión de Danza a sus trabajos en mutualistas, el Frente Amplio busca cerrar la discusión, mientras la oposición define si interpela a la ministra Cristina Lustemberg.

Focouy, Martín Martínez.

«Tendremos la cabeza y el corazón puestos en los que más lo necesitan y para ello es imprescindible que gobierne la honestidad.» Esa fue la frase con la que Álvaro Danza cerró su discurso de asunción como presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a comienzos de abril. Ese día, en su alocución previa, había enumerado los principales desafíos que tendría por delante su gestión al frente del mayor prestador de salud del país, con más de 1,4 millones de usuarios.
Avanzar en la descentralización, mejorar el acceso a medicamentos, priorizar la salud mental y reducir los tiempos de espera serían algunos de los objetivos centrales. Y exigirían –según dijo entonces– «trabajo, seriedad, responsabilidad y compromiso». Siete meses después, el debate que rodea su figur...

Publicado en: Edición 2085 Uruguay
