De industria nacional

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) avisó: 2024 fue el año más caluroso de los que tenemos información y los últimos diez años están, en distinto orden, en el ranking de los diez con mayores temperaturas desde que tenemos comprobantes. El año pasado fue el tercero más caliente jamás registrado. La temperatura media global cercana a la superficie aumentó en 1,55 grados Celsius respecto a la media preindustrial, la temperatura entre 1850 y 1900. La OMM lo incluyó en sus conclusiones, a partir de la evaluación de seis bases de datos meteorológicos internacionales. Con otros resultados se manifestó Berkeley Earth, una organización californiana independiente sin fines de lucro, dedicada al análisis de datos de la temperatura terrestre: la escalada para 2024 habría sido de 1,62 ± 0,06 gr...
