De industria nacional - Semanario Brecha
Edición 2102 Suscriptores
Uruguay ante el cambio climático

De industria nacional

Nicolás Verga
6 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Uruguay siente el calentamiento global de formas que la ciencia busca determinar. Su aporte por emisión de gases de efecto invernadero crece en términos netos, aunque algo ha disminuido con relación al tamaño de su economía. La actividad forestal, insistentemente defendida como parte de la solución, es –por lo menos en algunos casos– parte importante del problema.

Ribera del río Uruguay. Héctor Piastri.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) avisó: 2024 fue el año más caluroso de los que tenemos información y los últimos diez años están, en distinto orden, en el ranking de los diez con mayores temperaturas desde que tenemos comprobantes. El año pasado fue el tercero más caliente jamás registrado. La temperatura media global cercana a la superficie aumentó en 1,55 grados Celsius respecto a la media preindustrial, la temperatura entre 1850 y 1900. La OMM lo incluyó en sus conclusiones, a partir de la evaluación de seis bases de datos meteorológicos internacionales. Con otros resultados se manifestó Berkeley Earth, una organización californiana independiente sin fines de lucro, dedicada al análisis de datos de la temperatura terrestre: la escalada para 2024 habría sido de 1,62 ± 0,06 gr...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2102 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2091
El aval del gobierno a la exploración petrolera en el océano

En sordina

Rosario Touriño
Edición 2091
Empresas de prospección petrolera quedarán obligadas a notificar sus próximos pasos a la Justicia

Cuerpo a cuerpo

Rosario Touriño
Edición 2088 Suscriptores
Cumbre de los Pueblos en Belén de Pará

Un contrapunto popular a la COP30

Valentina Machado Areco
Edición 2085 Suscriptores
Organizaciones sociales uruguayas de cara a la COP30 y la Cumbre de los Pueblos

Parte de la solución

Cecilia Osorio
Edición 2072 Suscriptores
Los contratos del INAC con Frank Mitloehner y su incidencia en las mediciones de metano de la ganadería

Calculadora ganadera

Maximiliano Manzoni