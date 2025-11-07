Parte de la solución

Durante dos semanas, del 10 al 21 de noviembre, la ciudad de Belén, capital del estado brasileño de Pará, recibirá a la Conferencia de las Partes (COP) de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ya se encuentra en la ciudad para participar en las rondas previas del encuentro y anunció que dormirá en un barco. «No quiero lujos; quiero participar en esta COP porque debe ser la COP de la verdad», dijo Lula en una entrevista con la televisión de Pará.

La elección de Belén como sede de la cumbre climática busca colocar a la mayor selva tropical del mundo en el centro de las discusiones. Durante estos días, la capital, Brasilia, se trasladará simbólicamente al nordeste, en otro gesto por destacar a la Amazonia. Sin embargo, los últimos m...