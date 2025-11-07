Parte de la solución - Semanario Brecha
Organizaciones sociales uruguayas de cara a la COP30 y la Cumbre de los Pueblos

Parte de la solución

Cecilia Osorio
7 noviembre, 2025
- Tiempo de lectura: 10 min

En pocos días, la COP30 llevará la atención global al corazón de la Amazonia. La ciudad brasileña de Belén se prepara para recibir a 50 mil participantes, entre jefes de Estado, empresarios y representantes de la sociedad civil. Como antesala, informes de agencias especializadas advierten que los efectos del cambio climático serán devastadores si no se actúa de manera urgente. Desde Uruguay, diversas organizaciones llevarán sus demandas a la conferencia y a eventos paralelos. El presidente Orsi faltará a la cita.

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, junto a Fernanda Souza (cen.), directora nacional de Cambio Climático. Ministerio de Ambiente.

Durante dos semanas, del 10 al 21 de noviembre, la ciudad de Belén, capital del estado brasileño de Pará, recibirá a la Conferencia de las Partes (COP) de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ya se encuentra en la ciudad para participar en las rondas previas del encuentro y anunció que dormirá en un barco. «No quiero lujos; quiero participar en esta COP porque debe ser la COP de la verdad», dijo Lula en una entrevista con la televisión de Pará.
La elección de Belén como sede de la cumbre climática busca colocar a la mayor selva tropical del mundo en el centro de las discusiones. Durante estos días, la capital, Brasilia, se trasladará simbólicamente al nordeste, en otro gesto por destacar a la Amazonia. Sin embargo, los últimos m...

Publicado en: Edición 2085 Uruguay
