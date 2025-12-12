De «la que vendía tortas» a «el Jefe» - Semanario Brecha
Con Victoria de Masi, sobre Karina Milei

De «la que vendía tortas» a «el Jefe»

Rafael Rey
12 diciembre, 2025
De Masi es una periodista argentina que desde hace años sigue el devenir de La Libertad Avanza, el partido libertariano de Javier Milei. Su último libro, Karina. La Hermana. El Jefe. La Soberana (Sudamericana, Buenos Aires, 2024), está centrado en la evolución de un personaje que de la nada pasó a ser el de mayor influencia en la Casa Rosada. De ese trabajo conversó con Brecha en Montevideo.

Gentileza de la entrevistada.

—¿A vos también te sorprendió el triunfo de La Libertad Avanza [LLA] en las legislativas de fines de octubre?
—Sí, porque veníamos de una elección en la provincia de Buenos Aires en la que LLA había sido derrotada, pocas semanas antes, por 14 puntos. Y estaban los resonantes casos de corrupción que atañen directamente al gobierno,1 más el ajuste brutal a sectores muy sensibles para la sociedad, como los jubilados o los médicos, más las previsiones de las consultoras privadas. Había una serie de cosas de las que agarrarse para no esperar el resultado que finalmente obtuvo LLA.
—¿Solo el factor antikirchnerismo explica el éxito de LLA?
—Yo creo que la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que unos días antes de las elecciones dijo que solo daría plata a Argentina si gan...

