De verdura

Es interesante (y tal vez necesario si no

se tiene bien presente la composición original) hacer una escucha de estas

piezas que toca Rilla en alguna versión más “normalita” antes de abordar su

particular forma de arreglarlas e interpretarlas. Me pasó con “Pobre chica”, que

abre este disco: no la recordaba (porque no es posible, a esta altura, no

conocer algo que cantó Gardel), y no entendí un pomo. ¿Qué significa entender

cuando de escuchar música se trata? No es una palabra mágica reservada para

–justamente– entendidos. Entender una música es escucharla sabiendo, por

ejemplo, cuál es la melodía subyacente (cuando no está en primer plano y

destacada por una voz o por lo que sea), qué acentos tiene el ritmo, qué

códigos tiene el género al que pertenece y cuáles se están respetando,

ignoran...