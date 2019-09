Tras diez años de existencia, el espacio que reunía a la llamada ala moderada del oficialismo, con el ministro Danilo Astori como figura central, terminó de resquebrajarse. Los motivos son múltiples: la pérdida de votos en el Frente Liber Seregni, el recambio generacional y el liderazgo emergente de Mario Bergara. Pero el detonante fue el acuerdo del Nuevo Espacio con el diputado Darío Pérez y el alejamiento de Alianza Progresista. Los sectores de Rafael Michelini y Astori optaron por seguir separados.

Dos semanas atrás, Asamblea Uruguay (AU), Alianza Progresista (AP) y el Nuevo Espacio (NE) habían logrado consenso para ir bajo el sublema Frente Liber Seregni (Fls). Los dos primeros llevarían una lista común al Senado, que encabezaría el ministro de Economía, Danilo Astori, seguido por la ministra de Turismo, Liliam Kechichián. En tanto, el NE tendría su propia lista a la Cámara alta con el senador Rafael Michelini en primer lugar. Por ese entonces, existía un acuerdo en Treinta y Tres entre AU y Sergio “Pato” Mier, de la Liga Federal Frenteamplista (Lff). Todo parecía ir bien, pero el grupo de Michelini resolvió hacer un acuerdo con el diputado Darío Pérez, líder de la Liga Federal, y una serie de sucesos, como una bola de nieve, quebró el Fls.

Cuando se planteó este acuerdo, en el Fls se manejó la posibilidad de ingresar en conjunto al sublema Progresistas, de Mario Bergara, pues allí la figura de Pérez pasaría más desapercibida entre otros varios nombres. Este conglomerado electoral reúne al sector Fuerza Renovadora (FR), encabezado por Bergara, a Plataforma Par −que tendrá lista propia al Senado con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, y la diputada Cristina Lustemberg, en primer y segundo lugar, respectivamente− y a Unión de Izquierda Republicana (Unir), también con su lista al Senado encabezada por el diputado Fernando Amado. Además, a FR ya se había integrado el Partido Demócrata Cristiano (Pdc) –hasta el momento se ha manejado que el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, encabezaría la lista a Diputados del Pdc, pero Brecha confirmó que también estará en la lista al Senado de FR.

Pero, volviendo al nudo del asunto, AP se negó a aceptar la alianza de Michelini con Darío Pérez. El diputado de AU, Carlos Varela, manifestó a Brecha que no se entendía cuál era la razón para rechazar al controvertido líder de la Liga, en la medida en que integra el FA y cumplió con las sanciones que la fuerza política le puso: “Nadie lo vetó cuando acordó apoyar a Daniel Martínez ni se vetó que AU, integrando el Fls, hiciera un acuerdo con una parte de la Lff en Treinta y Tres”.

Ante esta encrucijada, Varela dijo quecomo AUsolicitaron el ingresoal sublema Progresistas. “Ellos nos respondieron razonablemente que la expectativa era que ingresara todo el Fls. Les señalamos que la nuestra también, pero que teníamos esta dificultad interna. Y los compañeros, también razonablemente, nos solicitaron que no lleváramos ese problema a la interna del sublema Progresistas”,prosiguió. Efectivamente, no iba a ser Progresistas el que vetara a Pérez. Era una cuestión que, tal como relata Varela, esperaban que zanjara el propio Fls para luego volver a conversar. Con estas condiciones, si el NE no daba marcha atrás con su acuerdo ni AP revisaba su postura, no podrían compartir el sublema Fls ni ingresar en bloque a Progresistas. En este último sublema, también tenían claro que, si no había acuerdo entre los miembros del Fls y se separaban, aceptarían a las partes que no fuesen con Pérez (véase entrevista con Mario Bergara). Cada uno quedó aferrado al mástil de su velero y AP, al no encontrar el apoyo que esperaba en AU para quitar a Pérez del medio, decidió dar un paso histórico: retirarse del Fls. Como en un plano secuencia, sin respiro, acordó su integración a la lista al Senado de FR. Ahora, el segundo lugar, detrás de Bergara, será de Kechichián. Óscar de los Santos analizó en diálogo con Brecha que AP puede aportar a este espacio la representación en el Interior.

Con este movimiento, AU y el NE todavía debían analizar la posibilidad de rehacer acuerdos en los distintos departamentos y mantener el sublema Fls o tomar caminos separados. Las piezas estaban pegadas al tablero: el NE insistió en que no rompería su acuerdo con Pérez, y AU planteó que una cosa era mantener este acuerdo si todo el Fls entraba a Progresistas y otra muy distinta era ahora, con todo eso descartado. Varela sostuvo que este acuerdo nunca se presentó como un acuerdo político,que lo planteado “no era la integración de la Liga Federal al Fls”,ya que, de haber sido así, no lo hubiesen aceptado porque tienen “observaciones claras sobre el posible seregnismo (o no) de Darío Pérez”.Fue incluso más específico: “Creo que no lo tiene”. La conclusión de Varela es que hay una “confusión” en algunos compañeros que creen que un sublema técnico es un acuerdo político, cuando eso “está bien lejos de ser real y sublemas técnicos se han hecho toda la vida”. Ganó entonces la opción B: AU y el NE se postularían a octubre separados. Este era el golpe final al sublema técnico Fls, pero también a un espacio que, más allá de su escasa actividad orgánica en el último tiempo, representaba las ideas comunes de quienes lo integraban.

En ese escenario, AU podía volver a dialogar con Progresistas o buscar otras alianzas. En el encuentro que tuvieron los liderados por Danilo Astori el miércoles de noche, optaron por el segundo camino. Ahora dialogan con la Vertiente Artiguista, así como con otros grupos, en el intento de llegar a una nueva alianza. A pesar de los vaivenes, desde hacía varios días el NE tenía agendada una reunión con FR, que finalmente se concretó ayer. Algunos aún especulaban con que se pediría el ingreso a Progresistas, pero según supo Brecha por fuentes de FR, en el encuentro −en que no participaron ni Bergara ni Michelini− esto no se planteó, pues, tras lo acontecido los días previos, “ya no tenía sentido”.

EQUILIBRIOS Y CONTINUIDADES. En diálogo con este semanario, el politólogo Antonio Cardarello recordó el “retroceso” que sufrió el Fls en 2014 respecto a 2009, cuando Astori fue parte de la fórmula presidencial. Una muestra de este “declive”,para el académico, es que Michelini haya percibido que no tenía demasiadas chances de salir senador si iba en tercer lugar en una lista con AU y AP. A esto le suma la aparición de la precandidatura de Bergara, que, “si bien salió cuarto en la interna, tuvo una votación bastante aceptable si se tiene en cuenta que no tenía ningún sector relevante que lo apoyara” y ahora va por el Senado en un sublema amplio con figuras de peso. “Todo indica que Bergara se va a transformar en la nueva cabeza de esa parte del electorado frenteamplista”, lanzó Cardarello, quien explicó que “habrá que ver” si consigue un apoyo similar al que el espacio astorista obtuvo en 2004 o 2009, o si esta ala del FA “se mantiene en una posición de rezago respecto al ala más ‘radical’, para etiquetarla de alguna forma”. De todas maneras, puntualizó que no es sencillo competir con esta otra ala, con una figura como José Mujica.

Para Cardarello, que Astori apoyase a Bergara como precandidato hubiese dado una “doble señal: no sólo no iba a ser presidenciable, sino que ni siquiera iba a ser la principal figura del ala moderada. Era reconocerle a Bergara que ahora era el líder del espacio”.Pero entiende que Astori quería mantener su liderazgo y que eso fue un “error” para AU porque “es mucho más atractivo el sublema Progresistas, con todos los grupos que hay adentro, que AU en solitario”.

Los grupos que integraban el Fls son menos drásticos. Varela afirmó que “Danilo recién ahora está en competencia”, porque antes estaba concentrado en su labor en el ministerio. En tanto, Óscar de los Santos, que aclaró que el alejamiento de AP no es “en menoscabo de su figura ni en el liderazgo que tuvo”,opina que Astori tuvo “un gesto de grandeza” al no presentarse como precandidato y apoyar a Martínez. Cree que entonces el ministro de Economía hizo la lectura correcta y espera que ahora también “lea correctamente los datos de la realidad y pueda sumar a esa columna del seregnismo y el progresismo, porque es un gran aporte para el FA”.

Pasando raya ● El Espacio 609 (Mpp + Rumbo de Izquierda + Cristian Mirza), la lista 711 y el Partido Socialista de los Trabajadores estarán bajo un mismo sublema técnico que aún no tiene nombre. El Mpp tendrá su lista al Senado encabezada por José Mujica; la 711, la suya, encabezada por el diputado Saúl Aristimuño y el Pst también tendrá lista propia encabezada por Dayana Pérez. ● El Partido Comunista de Uruguay, la Lista Amplia, Encuentro 18 de Agosto-Independientes con Andrade, Izquierda en Marcha, Lista 810, liderada por el diputado de Flores Federico Ruiz, el intendente de Salto, Andrés Lima, y la 6009 llevarán una lista calcada al Senado que tendrá en primer y segundo lugar a Óscar Andrade y a Carolina Cosse, respectivamente. ● El sublema Progresistas lo integran el sector de Mario Bergara, Fuerza Renovadora (compuesto por Marea, Banderas de Líber, Espacio Seregnista, Nueva Izquierda de Graciela Villar, Brazo Libertador, Frenteamplistas Independientes, entre otros), Plataforma Par (tendrá lista propia al Senado con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, en primer lugar, y la diputada Cristina Lustemberg en segundo) y Unión de Izquierda Republicana (Unir) –tendrá también su lista al Senado encabezada por Fernando Amado–. Fuerza Renovadora también tendrá la suya encabezada por Bergara, y en segundo lugar la ministra de Turismo, Liliam Kechichián (Alianza Progresista). En este espacio figura, además, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, del Partido Demócrata Cristiano. La lista De Frente, liderada por el director del Impo, Gonzalo Reboledo, presentará el próximo lunes un acuerdo con Bergara. ● El sublema Frente Futuro lo conforman el Partido Socialista (lista propia al Senado encabezada por Daniel Olesker), Casa Grande (lista propia al Senado encabezada por la senadora Constanza Moreira), 5005, Movimiento Alternativa Socialista (Mas), Participación, Acción e Integración Social (Pais), Partido Obrero Revolucionario (Por), Izquierda Abierta y Corriente de Izquierda. Queda por definir si los siguientes sectores se integrarán a alguno de los sublemas o forman otro en algunos de ellos: ● El Nuevo Espacio llevará su lista al Senado encabezada por el senador Rafael Michelini. En el tercer lugar de esta lista irá el diputado por Maldonado, Darío Pérez. Su sector, Liga Federal, respaldará esta lista en varios departamentos. En otros, hay acuerdos con otros sectores. ● Asamblea Uruguay tendrá lista propia al Senado encabezada por Danilo Astori. ● Vertiente Artiguista irá con lista propia al Senado encabezada por Enrique Rubio. Por el momento, hizo un acuerdo con Baluarte Progresista. Lo pactado hasta ahora es, únicamente, que irán bajo el mismo sublema. ● Partido por la Victoria del Pueblo (Pvp): su lista al Senado será encabezada por Roberto Conde. ● El Abrazo es el nombre que llevará la alianza entre el Ir, Magnolia, Frente en Movimiento y Colectivo Plena, que llevará una lista común al Senado que tendrá a Patricia Kramer y Christian di Candia en primer y segundo lugar, respectivamente.