Deus ex machina - Semanario Brecha
Edición 2101 Suscriptores
Una jornada con Pare de Sufrir

Deus ex machina

Camilo Salvetti
27 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

El domingo 15 de febrero se llevó a cabo el Encuentro de las Familias, organizado por la Iglesia Universal en el Antel Arena. Brecha fue hasta ahí, al encuentro de las respuestas que subyacen entre el show, los cantos, los rezos y el agua bendita.

Encuentro de las Familias, en Antel Arena, el 15 de febrero. Iglesia Universal.

Es extraño ver un frenesí colectivo desde afuera. Hay gente que canta, sigue la letra que aparece en las pantallas. Otra que levanta las manos y habla «en lenguas» por lo bajo. También quienes se abrazan con quien tienen al lado y lloran. Gente con las manos en el pecho, los labios apretados en una línea fina y los ojos cerrados. Hay lágrimas que surcan caras. No es tristeza. Es alegría. Es emoción. Están recibiendo al Espíritu Santo. Las dos horas y media que duró el Encuentro de las Familias fueron un espectáculo. No en el sentido de «fue algo maravilloso», sino en términos de show. Julio Freitas –con una gomina que podría haber usado Ritchie Valens o alguno de esos músicos de los años cincuenta en Estados Unidos– dio un show. Instalado en un escenario cuadrado en el medio de lo que habr...

Publicado en: Edición 2101 Uruguay
