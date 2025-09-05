Diario de un caracol se titula una novela de Günter Grass en la que es difícil no pensar al leer el mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo. Cabe aclarar que el escritor alemán defiende allí el parsimonioso ritmo de avance del molusco. Lo que parece indiscutible es que la visión del combate a la pobreza infantil que propone el Poder Ejecutivo da cuenta de la complejidad del problema.
El discurso que sostiene la propuesta presupuestal no parece divergir de lo prometido. El lector juzgará si los montos asignados son los precisos. La segunda prioridad que declara la exposición de motivos es «fortalecer la matriz de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad», antecedida solamente por el objetivo de «acelerar el crecimiento para crear y mantener trabajo de calidad».
El texto ...
