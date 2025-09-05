Diario de un caracol – Semanario Brecha
Pobreza infantil y vivienda en el presupuesto

Diario de un caracol

Salvador Neves
5 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 7 min

Las altisonantes promesas de atender la pobreza infantil parecen más bien discretas si se las observa concretizadas en la letra del presupuesto quinquenal. Pero las propuestas están y permitirán avanzar, aunque sea a paso de molusco. Sobre todo en vivienda: allí el gobierno eligió, para elaborar los aumentos presupuestales, las estadísticas más conservadoras sobre la magnitud de la precariedad habitacional en el país.

Héctor Piastri

Diario de un caracol se titula una novela de Günter Grass en la que es difícil no pensar al leer el mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo. Cabe aclarar que el escritor alemán defiende allí el parsimonioso ritmo de avance del molusco. Lo que parece indiscutible es que la visión del combate a la pobreza infantil que propone el Poder Ejecutivo da cuenta de la complejidad del problema.
El discurso que sostiene la propuesta presupuestal no parece divergir de lo prometido. El lector juzgará si los montos asignados son los precisos. La segunda prioridad que declara la exposición de motivos es «fortalecer la matriz de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad», antecedida solamente por el objetivo de «acelerar el crecimiento para crear y mantener trabajo de calidad».
El texto ...

Publicado en: Edición 2076 Uruguay
