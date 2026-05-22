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China y sus inversiones en América Latina

Cambio de frente

Raúl Zibechi
22 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

China está cambiando la naturaleza de sus inversiones en los grandes países, pasando casi en exclusivo de importar materias primas a una prometedora diversificación con énfasis en las industrias manufactureras. El fenómeno se está dando tanto en Europa como en América Latina, sobre todo en Brasil.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el director ejecutivo de Great Wall Motors (GWM), de China, Mu Feng, durante la inauguración de la fábrica de automóviles de GWM en Iracemápolis, estado de San Pablo, el 15 de agosto de 2025. AFP, Nelson Almeida.

Hasta ahora el interés de China en América Latina estaba focalizado en recursos naturales, desde litio hasta soja e hidrocarburos, y en colocar sus exportaciones de bienes industriales, una amplia gama que va de juguetes a maquinaria y coches eléctricos. Pero eso está cambiando, incluso en nuestra región. Si tomamos a Brasil como punto de referencia, parece evidente que las inversiones chinas se están diversificando y pisan sólidamente las industrias con la instalación de factorías en espacios abandonados por transnacionales europeas y estadounidenses. Para empezar, el comercio exterior de China está pasando su mejor momento gracias a las políticas arancelarias de Donald Trump. En los primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones de China crecieron un 11 por ciento interanual. La mayor ...

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Publicado en: Edición 2113 Mundo
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