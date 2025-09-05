Donde habita la cautela – Semanario Brecha
PRIORIDADES Y AUSENCIAS DEL PRESUPUESTO QUINQUENAL DEL EJECUTIVO FRENTEAMPLISTA

Donde habita la cautela

Luciano Costabel
5 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 8 min

El proyecto de ley de presupuesto prioriza las áreas de salud, seguridad, infancia y adolescencia, pero deja rezagadas otras como la educación, la defensa y la ganadería. La distribución evidencia las tensiones entre los objetivos sociales y las restricciones fiscales, mientras surgen dudas respecto a las proyecciones que sustentan la delicada ingeniería presupuestal del gobierno.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, en la presentación del presupuesto convocada por el Frente Amplio en el club Progreso, el martes 2 de setiembre FocoUy, Gastón Britos

Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) concurrirán hoy a la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados. Será la primera instancia formal para defender, en el Parlamento, su proyecto de presupuesto quinquenal. La presentación servirá también para exponer los lineamientos que fundamentan la iniciativa y para medir la voluntad de la oposición de cara a la construcción de acuerdos.
En un evento convocado por el Frente Amplio en el Club Atlético Progreso de La Teja, el miércoles 3, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, adelantó que el presupuesto se organiza en tres objetivos: fomentar el crecimiento para generar empleos de calidad, reducir la pobreza y la desigualdad, y me...

Edición 2076
