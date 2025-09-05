Donde habita la cautela

Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) concurrirán hoy a la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados. Será la primera instancia formal para defender, en el Parlamento, su proyecto de presupuesto quinquenal. La presentación servirá también para exponer los lineamientos que fundamentan la iniciativa y para medir la voluntad de la oposición de cara a la construcción de acuerdos.
En un evento convocado por el Frente Amplio en el Club Atlético Progreso de La Teja, el miércoles 3, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, adelantó que el presupuesto se organiza en tres objetivos: fomentar el crecimiento para generar empleos de calidad, reducir la pobreza y la desigualdad, y me...
