Ejemplares

A la primera de cambio, todos los partidos políticos con representación parlamentaria incumplieron la ley que ellos mismos aprobaron en la legislatura pasada para regular el financiamiento de sus campañas. En consecuencia, la Corte Electoral los sancionó dos veces: una por las elecciones nacionales y otra por las departamentales.

En una resolución del 27 de febrero de 2025, a la que accedió Brecha, la corte multó a los partidos Frente Amplio (FA), Partido Nacional (PN), Partido Colorado (PC), Cabildo Abierto, Partido Ecologista Radical Intransigente, Asamblea Popular, Identidad Soberana y Avanzar Republicano con 10 mil unidades reajustables (64.197 pesos a la cotización de ayer jueves) por haber incumplido, luego de las elecciones nacionales, el artículo 14 de la ley 20.292, aprobada en junio de 2024. Ese artículo establece que, «dentro de los 60 días siguientes a cada acto electoral […], los partidos políticos deberán comunicar a la Corte Electoral una declaración jurada de los minutos o fracciones contratados por cada sector interno, lista de candidatos o candidato a cualquier cargo electivo» para hacer campaña en televisión.

Luego, el 8 de octubre de este año, la corte volvió a aplicar la misma sanción, por los mismos motivos, a raíz de los incumplimientos en las departamentales. En esa ocasión, las multas fueron aplicadas al FA, el PN, el PC y la Coalición Republicana, lema que agrupó en Montevideo, Canelones y Salto a colorados, blancos, cabildantes y al Partido Independiente, que sí había presentado la declaración correspondiente a las nacionales.

«¿Qué dificultades tiene la corte para hacer el seguimiento de la transparencia del financiamiento de las campañas? Pregunto esto porque uno de los temas más importantes hoy en día es el financiamiento de los partidos, pero, sobre todo, el financiamiento de las campañas, y tiene que ver, por supuesto, con el crimen organizado y con los escándalos de corrupción en América Latina; por lo tanto, a mí me importaría mucho que la corte fuera superexigente respecto de las rendiciones de cuentas que hacen los partidos y el examen de estas», dijo la senadora del FA Constanza Moreira el pasado 28 de octubre (es decir, 20 días después de aplicada la segunda sanción), cuando el presidente y dos ministros de la Corte Electoral comparecieron ante la Comisión de Presupuesto del Senado para tratar, justamente, la ley de presupuesto.

«Quiero decir que ninguno de los partidos políticos que están representados en el Senado de la república presentó una declaración jurada respecto de la publicidad electoral realizada en las elecciones nacionales y en las departamentales. Esa es la prueba más cabal de las dificultades que existen en la materia. No para la Corte Electoral, ni tampoco para las instituciones que colaboran con la Corte Electoral en esta materia, sino para los propios partidos políticos, en particular, por los plazos que la propia ley establece», respondió el presidente del organismo, Wilfredo Penco.

El 5 de marzo de 2025 el senador colorado Pedro Bordaberry cursó un pedido de informes a la corte en el que solicitó la «nómina completa de los partidos políticos y sus respectivos sectores que dieron cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 20.292». Hasta ahora, de acuerdo a la web del Parlamento, el organismo no ha contestado.

Hoy, 19 de diciembre, termina en Doha la decimoprimera sesión de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CoSP11), que empezó el lunes 15. Allí se presentan y discuten iniciativas en materia de transparencia, integridad, ética pública y combate a la corrupción. En las nueve horas que duró la interpelación del martes 16 por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública, nadie mencionó el evento internacional.