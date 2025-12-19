Moneda de tres caras

La interpelación del martes 16 al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, tuvo más chisporroteos de los que se esperaban. La oposición convocó al secretario de Estado para que brindara explicaciones sobre la posición del Poder Ejecutivo respecto de la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), con relación al caso del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza. El foco, sin embargo, apuntó directamente contra el organismo de contralor y, en particular, contra su presidenta, Ana Ferraris. En un tono que se elevó más de la cuenta, el diputado interpelante, el nacionalista Pablo Abdala, aseguró que la resolución de la JUTEP sobre este caso fue «un verdadero fraude», una simulación del derecho público y una subesti...