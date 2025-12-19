Moneda de tres caras - Semanario Brecha
Interpelación por la JUTEP: una vez más la oposición no cierra filas y el gobierno empata

Moneda de tres caras

Mauricio Pérez
19 diciembre, 2025
El gobierno superó una nueva interpelación sin consecuencias políticas. Como en anteriores ocasiones, los ministros se retiraron de la Cámara de Representantes sin un respaldo expreso a su gestión, pero también sin pedidos de renuncia ni de censura. Sin embargo, las últimas instancias muestran un tono más álgido de la oposición, algo que –de momento– no genera preocupación en la bancada de gobierno. El oficialismo buscará seguir negociando tema por tema con las tres oposiciones que se vislumbran en el ámbito parlamentario.

El diputado Pablo Abdala interpela al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, sobre el pronunciamiento de la JUTEP en el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza. FocoUy, Leonardo Carreño.

La interpelación del martes 16 al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, tuvo más chisporroteos de los que se esperaban. La oposición convocó al secretario de Estado para que brindara explicaciones sobre la posición del Poder Ejecutivo respecto de la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), con relación al caso del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza. El foco, sin embargo, apuntó directamente contra el organismo de contralor y, en particular, contra su presidenta, Ana Ferraris. En un tono que se elevó más de la cuenta, el diputado interpelante, el nacionalista Pablo Abdala, aseguró que la resolución de la JUTEP sobre este caso fue «un verdadero fraude», una simulación del derecho público y una subesti...

Publicado en: Edición 2091 Uruguay
