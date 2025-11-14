El 1 por ciento prepara sus fauces - Semanario Brecha
Edición 2086 Suscriptores
Chile elige entre centroizquierda, derecha y ultraderecha

El 1 por ciento prepara sus fauces

Cristian González Farfán desde Valparaíso 
14 noviembre, 2025
- Tiempo de lectura: 8 min

Pocos dudan de que el domingo la exministra de Trabajo de Gabriel Boric y militante comunista Jeannette Jara sea la candidata más votada en la primera vuelta de las presidenciales chilenas. Pero, sumados, la derechista Evelyn Matthei y los ultraderechistas Johannes Kaiser y José Antonio Kast serían claramente mayoritarios.

Jeannette Jara, candidata presidencial de la coalición Unidad por Chile, en Santiago de Chile, el 3 de noviembre. AFP, Raul Bravo.

A dos días de las elecciones presidenciales y parlamentarias, la única duda que subyace es qué candidato de la derecha acompañará a la oficialista Jeannette Jara en segunda vuelta. Las últimas encuestas con credibilidad apuntan al triunfo de la exministra de Trabajo de Gabriel Boric este domingo, y solo faltaría por dilucidar si su rival en el balotaje será el ultraderechista José Antonio Kast, exdiputado y líder del Partido Republicano, que se presenta por tercera vez a la presidencia del país, el aún más ultra Johannes Kaiser, diputado y fundador del Partido Nacional Libertario, o la abanderada de la coalición de la derecha tradicional Chile Grande y Unido, Evelyn Matthei, exalcaldesa de la comuna santiaguina de Providencia, en su segunda postulación a La Moneda.
Publicado en: Edición 2086 Mundo
