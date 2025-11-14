El 1 por ciento prepara sus fauces

A dos días de las elecciones presidenciales y parlamentarias, la única duda que subyace es qué candidato de la derecha acompañará a la oficialista Jeannette Jara en segunda vuelta. Las últimas encuestas con credibilidad apuntan al triunfo de la exministra de Trabajo de Gabriel Boric este domingo, y solo faltaría por dilucidar si su rival en el balotaje será el ultraderechista José Antonio Kast, exdiputado y líder del Partido Republicano, que se presenta por tercera vez a la presidencia del país, el aún más ultra Johannes Kaiser, diputado y fundador del Partido Nacional Libertario, o la abanderada de la coalición de la derecha tradicional Chile Grande y Unido, Evelyn Matthei, exalcaldesa de la comuna santiaguina de Providencia, en su segunda postulación a La Moneda.
En esta ocasión, el padr...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate