El jueves 12 el Poder Ejecutivo dio un paso importante hacia la anunciada reestructuración del transporte colectivo en el área metropolitana de Montevideo. En esa jornada el gabinete definió quién la conducirá, es decir, le dio forma a la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano (ASTM). Hasta ahora son los gobiernos departamentales de la capital, de Canelones y de San José los que responden por el transporte colectivo en sus respectivos territorios. Falta saber si las juntas departamentales aceptarán transferir a la agencia sus potestades y recursos, para que esta pueda gobernar todo el «sistema». En todo caso, el Ejecutivo dispuso un plazo para que los legislativos departamentales se pronuncien. Ramiro Pisabarro, de El Observador (12-XI-26), accedió al borrador del contrato de...
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