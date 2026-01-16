El enemigo interior - Semanario Brecha
En el país de la libertad

El enemigo interior

Paola Ghione
16 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

Seis años después del emblemático asesinato de George Floyd, la ciudad de Mineápolis vuelve a ser escenario de un crimen que desnuda las políticas de seguridad de Donald Trump.

Protesta de estudiantes contra el ICE frente al Capitolio, en Minnesota, el 14 de enero. AFP, Octavio Jones.

En 2020, bajo la primera presidencia de Donald Trump, la muerte de George Floyd en un procedimiento policial ya había incendiado a Mineápolis, la ciudad más poblada del estado de Minnesota. Floyd era negro y su asesino un policía blanco que le puso la rodilla en el pecho hasta dejarlo sin aire. El crimen levantó protestas en todo Estados Unidos contra el racismo y los métodos de la policía y motivó el relanzamiento del movimiento Las Vidas Negras Importan (Black Lives Matter), surgido siete años antes. Ahora Mineápolis vuelve a ser escenario de un homicidio similar, con la salvedad de que la víctima es una mujer blanca que el 7 de enero habría intentado zafar a un control de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lanzados desde hace meses como jaurías por el gobier...

Publicado en: Edición 2095 Mundo
