Durante más de 16 horas, la Cámara de Representantes interpeló este martes a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, a raíz de su intervención en el proceso sancionatorio de la anestesista María Inés Miralles, responsable de la muerte de la pediatra Soledad Barrera, ocurrida en 2023. El miembro interpelante fue el diputado blanco Federico Casaretto, que ya había demandado el cese de Lustemberg aun antes de comenzar su intervención. Incluso el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle ya tenía en su poder –además de una bolsa de caramelos que repartió entre los parlamentarios durante la discusión– el pedido de censura contra la ministra, un mecanismo constitucional a través del cual el Poder Legislativo puede forzar la renuncia de un secretario de Estado y que nunca se ha hech...
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