La libertad de informarse y de pensar, esa imprudencia

Más de 500 personas llenaron este miércoles y jueves la sala del Cine Universitario para ver el documental La gran Palestina. La película también fue exhibida en la sede del sindicato de los funcionarios de la Universidad de la República (Udelar) y están en marcha planes para proyectarla en varias localidades del interior y repetir su exhibición en Montevideo. Cientos de personas respondieron así al intento de censura que a mediados de mes movilizó a la B’nai B’rith y a varios legisladores, que se beneficiaron para ello del silencio de otras bancadas y fuerzas políticas, del respaldo mediático y de la embajada de Israel.

Los espectadores pudieron comprobar por sí mismos si el documental era la «propaganda terrorista» que prometieron políticos y periodistas que, sin embargo, no lo habían visto. Los legisladores Felipe Schipani, Gerardo Sotelo, Gabriel Gurméndez, Rodrigo Blás, Sebastián da Silva y Graciela Bianchi fueron invitados a la proyección y a participar de un debate posterior. «La proyección de esta película prevista en la Facultad de Información y Comunicación de la Udelar fue suspendida luego de los cuestionamientos públicos formulados por usted y otros legisladores. Por ese motivo, queremos hacerle llegar esta invitación a asistir a esta nueva proyección y, posteriormente, a participar de la mesa de debate e intercambio con el público», rezaba la invitación. «Tratándose de una controversia que involucra cuestiones particularmente sensibles –la libertad de expresión, la exhibición cinematográfica, la representación audiovisual de la guerra y la situación del pueblo palestino–, resulta especialmente importante que quienes se pronunciaron públicamente sobre la película tengan la oportunidad de verla y debatir sobre ella a partir de su contenido efectivo. La actividad propone precisamente un espacio abierto de reflexión y discusión […]. La invitación es, por tanto, a ver la película y participar del intercambio, aun y especialmente cuando su valoración sobre la obra o sobre los acontecimientos que aborda sea diferente de la de quienes organizamos la actividad.» Ninguno de los legisladores respondió al convite.

El evento se hizo por una iniciativa de Brecha a la que se sumaron el Cine Universitario del Uruguay, la Coordinación por Palestina, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Judíos y Judías Uruguayas contra el Genocidio, la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, Espacios Libres de Apartheid – BDS Uruguay, Mundo Afro, el Servicio Paz y Justicia, Cotidiano Mujer, Artistas por Palestina, Red de Ollas al Sur, Frente Estudiantil Diana Maidanik, la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino – Uruguay, la Articulación Uruguay Líbano Al Watani, el Colectivo Fogones de la Memoria, la Asociación Civil Ágora, la comunidad charrúa Clan Choñik, la Hermandad Pro Derechos, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, el Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay y la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay.

Al finalizar la proyección, hubo una breve intervención a cargo de María Landi, Gregory Randall, Florencia Salgueiro y Ana María Araújo. El panel recordó las obligaciones de Uruguay en materia de derecho internacional ante los crímenes cometidos en Gaza, las formas en que los uruguayos podemos poner fin a los lazos de complicidad de nuestras instituciones con los criminales y genocidas y la importancia de escuchar la voz de los protagonistas de la masacre.

Desde el semanario queremos agradecer a todos los participantes. Y también a aquellos que, con su particular concepción de las libertades democráticas y la autonomía universitaria, en la estridencia o en el silencio, azuzaron el interés del público en conocer por sí mismo este aporte tan relevante para entender uno de los mayores acontecimientos de nuestra época.